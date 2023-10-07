對於國造潛艦海鯤號下水典禮被質疑一事，前立委郭正亮指出，日本和北韓的潛艦下水，是真的碰到水，對比蔡英文，多難看！這個叫「類下水」，自己在騙自己！

蔡英文總統9月28日赴高雄台船公司海昌工廠，出席「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」，蔡英文致詞時表示，歷史將會永遠記住這一天，過去潛艦國造被認為是不可能的任務，但今天由國人自己設計打造的潛艦就在眼前，潛艦國造不只是目標，更是我們堅定守護國家的具體實踐。

對此，前立委郭正亮6日在《深喉嚨ON LINE》指出，台灣潛艦的下水，沒有看到水，同一時期日本和北韓的潛艦也下水，是真的下水、碰到水。對比蔡英文，多難看！不是下水為何要說下水？

郭正亮披露，原本內定泊港的作業程序是明年4月到5月，但怕來不及，因為要卸任，且講白了是要助選。且蔡英文說從此建立自給自足的旗艦體系，「我都聽不下去」，都不覺得臉紅？自製率只有40％，電池、戰鬥系統都是外購，怎能說自給自足？

郭正亮認為，怎會有這種國家？什麼東西都是「類」，這個叫「類下水」，自己在騙自己。以色列是絕對不允許政治凌駕科學，一個國家如果政治高於軍事和經濟，大概就完蛋了！