杭州亞運棒球賽金牌戰今（7）日晚間登場，中華隊將對戰韓國，為幫中華隊集氣，運彩公會發出祭品文，只要中華隊勇奪亞運金牌，公會將送出600份200元禮券。

運彩公會理事長何昱奇表示，運動彩券每賣出100元，就有10元提撥給運動發展基金，16年來運彩已經挹注541億新台幣，改善台灣運動環境；而為了炒熱全民瘋亞運的風潮，運彩公會日前推出挺體育抽百萬賓士汽車活動，參與預測冠軍就有機會把賓士車及1688個總值500萬元獎項帶回家。

2023杭州亞運即將邁入尾聲，截至7日上午，中華代表團目前拿下17金、16銀、25銅的佳績，何昱奇也預期，接下來還有棒球、空手道等項目可望再奪下金牌，盼一舉寫下20金的紀錄。

何昱奇表示，運彩公會一向力挺運動賽事，今年3月世界棒球經典賽，台灣隊獲勝，直接在公會門前廣場放送500份免費雞排的祭品文，半小時內就送光光，亞運棒球賽金牌戰將在今晚6點開打，只要中華隊奪金成功，9日下午2時起在公會門口加碼發送600份禮券、每張200元慶祝，他有信心台灣隊一定會戰勝韓國，獲得佳績。