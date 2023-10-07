草爺今年4月在台南市區開設「含羞草日記親子樂園」，不到半年拚出好成績，他今（7日）與投資人淵哥，再投千萬台幣，於台南仁德區打造第二間店，開幕當天適逢連假，高鐵、台鐵一票難求，草爺原擔心大家塞車趕不上開幕，看見郭鬼鬼、陸子玄等好友連夜從台北趕到祝賀，終於鬆一口氣說：「最後幸好全都趕上開幕。」

郭鬼鬼為給草爺驚喜，特別一早抵達現場，在店家協助下，成功隱身到娃娃機台內，當草爺看到郭鬼鬼現身時，草爺說：「這是大貨，我要包台，要投多少才保夾。」身為台南人的郭鬼鬼也回饋同鄉，只要有人經過娃娃機台前，她就會「自動出貨」，將機台內的零食大方送給民眾，讓草爺直冒冷汗說：「這下虧大了。」

草爺身為「紅心字會」公益代言人，當場允諾未來會找一天，招待弱勢家庭兒童到「含羞草日記親子樂園」來，全場所有零食、日用品、玩偶等商品任他們夾。草爺還透露「含羞草日記親子樂園」目前有計劃持續拓展據點，前陣子到大陸考察，可能不久之後會成功登「陸」。