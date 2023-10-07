國民黨總統參選人侯友宜則提早一步選在同塊「寶地」，10月28日在高捷鳳山西站旁空地舉辦造勢大會。（讀者提供）

民進黨總統參選人賴清德高雄競選總部地點曝光，座落於左營區博愛三路396號，預定11月19日正式成立，當天下午則要在鳳山區議會路與自由路口的空地上舉辦成立大會。不過，英雄所見略同，國民黨總統參選人侯友宜則提早一步選在同塊「寶地」，10月28日在高捷鳳山西站旁空地舉辦造勢大會。

賴清德高雄競總今（7）日召開籌備會，中午以便當會號召黨公職共同參與籌備會，黨公職出席踴躍。由總幹事劉世芳、總指揮余政憲、執行總幹事許智善共同主持，高雄市議會民進黨團總召江瑞鴻也率陳慧文、黃捷、張漢忠、黃文益等多位議員熱情相挺。

劉世芳指出，賴清德高雄競選總部將位於左營區博愛三路396號，預定在11月19日正式成立，下午則將於鳳山區議會路與自由路口的空地上舉辦成立大會，目前所有籌備工作都已進入最後階段，總部相關人員也已就位，一致朝全面勝選的目標共同努力。

執行總幹事許智善強調，今天會中展現高度的團結氣勢，民進黨會以審慎樂觀的態度全面備戰，力拚賴清德總統高票當選、8席立委全上、政黨票拿第一。

不過，趕在賴清德高雄競總大會活動前，侯友宜陣營也提早在10月28日晚間6時在同一地點、高捷鳳山西站旁空地舉辦、高雄首場戶外造勢活動，預計邀請前總統馬英九、國民黨黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜等人到場，目標吸引上萬人，炒熱南部選情，但距離活動仍有一段時間，大頭們是否有望同台，仍充滿變數。