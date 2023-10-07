近日因潛艦國造遭綠營圍攻的立委馬文君，7日出席南投世界茶業博覽會，縣長許淑華心疼好姊妹被圍攻成「馬蜂窩」，馬文君卻堅強表示「南投人很純樸但也不該被欺負」，強調選戰颱風過後水將清澈，南投縣民將會看到真相。

2023南投世界茶業博覽會7日登場，縣長許淑華開幕會上邀請貴賓致詞，邀請第一選區立委馬文君致詞時，形容她近日因潛艦國造事件被圍攻快成「馬蜂窩」，特別請大家替爭取5連任的馬文君加油。

馬文君上台後則巧妙以颱風形容政壇角力，強調選舉時對手製造的政治風暴，就如同颱風水災般，會讓溪水混濁、混沌不清，但颱風過後溪水清澈事實就會呈現，強調「南投人很純樸但也不該被欺負」，暗喻自己被指涉事端終究會水落石出，還她清白。

馬文君說，南投縣雖然日前才剛經過很嚴重颱風水災的侵襲，但我們勇敢的很快恢復原狀，還微笑面對，她說南投人即使遇到颱風也好，或是大雨後溪水混濁，就如同選舉時對手會製造如風災水災般的波瀾， 讓選情跟水災颱風後一樣混濁，但等到颱風過後溪水清澈，就可以看到南投有多美。

「南投人雖很純樸，但也不該被欺負！」馬文君表示，每個南投人都很疼惜熱愛這塊土地，她歡喜南投茶博吸引越來越多人，未來南投需要的是同心協力， 不管是中央或地方，我們需要各界齊心協力讓地方更好、台灣更好，這才是全民之福。

馬文君也提到現在物價不斷上漲，但像茶博會辦得這麼好，中央補助經費卻年年相同，她也呼籲現場的立委蔡培慧、農糧署長胡忠一等人一起支持，希望以後可以挹注更多更充足經費，讓南投縣茶產業可以更進一步發展；此言也獲得隨後發言的蔡培慧以「補助800萬真的不夠，補助1200萬可以、補助2000萬也沒關係，我一定全力支持」聲援！