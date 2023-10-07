尹汝貞表示獲得奧斯卡後沒有太大的改變。（高雄電影節提供）

「第28屆釜山國際電影節」如火如荼地進行中，特別座談會「Actor's House」昨（6日）晚間邀請到曾憑藉《夢想之地》拿下奧斯卡最佳女配角獎的尹汝貞，一現身就不改直率本色，在拍照時間被媒體要求擺姿勢時，她笑喊：「我已經77歲了，我現在只想隨心所欲地活著然後死去。還有我不知道為什麼女演員必須穿著裙子、雙手叉腰拍照，以我現在這個狀態拍攝就好了。」

被問到獲奧斯卡後最大的改變？尹汝貞說「只有接到很多人打電話拜託我做各種事情，然後我一直在逃避，也沒拿到獎金，所以其實並沒有太多實質的變化，我也一直努力讓自己不要因此而改變」，連訪問都推掉了不少，「因為我不知道該怎麼回答才好，獲獎對我來說就像是一場幸福的意外，所以發表感想好像也有點尷尬」，接著又表示「有時候明星會被無緣無故地吹捧，在某一瞬間又會遭到謾罵，那是最可怕的，所以我不想太常在公開場合露面，因為我知道自己是個直言不諱的人，但作為藝人這件事看起來不太好」，又笑說「獲獎後要注意的東西太多，對我來說反而成為一種枷鎖」。

看到台下坐滿觀眾，尹汝貞先是問大家為何喜歡她，也謙虛表示「經常聽到很多人說尊敬我，但我覺得是因為我年紀大，而不是我在事業上有很大的成就，獲得奧斯卡也是因為運氣好，且我有有很多缺點，絕對不是個值得尊敬的人」，並笑說，一直都希望自己能因為演員身分被記住，但大家似乎都對於她在綜藝節目《尹食堂》中的表現印象較深刻，她不忘對夢想成為演員的觀眾喊話「就像是經常作飯的人一樣，如果不斷演戲，就會變得演技很好」，也認為走出自己的路很重要，而不是每個人都要成為金惠子這樣的演員。

尹汝貞當年曾在聲勢如日中天時，選擇嫁給歌手趙英男並在美國退隱多年，隨後獨力撫養2個兒子，激發她的母性，進而更努力工作，回顧57年前的演藝生涯，她說「如果不是為了養活孩子，我也不會拼命地去演戲，可能因為我天生的母性，覺得養活孩子是我的責任」，並感性說要向2個兒子道謝，「不然我可能不會這麼努力了」。