中央紀委國家監委網站7日消息，經中共中央批准，中共中央紀委國家監委對大陸國家體育總局前黨組成員、副局長杜兆才嚴重違紀違法問題，進行了立案審查調查。決定給予杜兆才開除中共黨籍處分、開除公職處分、收繳違紀違法所得、將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

經查，杜兆才喪失理想信念，背離初心使命，履行全面從嚴治黨主體責任不力，嚴重破壞足球領域政治生態，對抗組織審查，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，違規接受他人宴請；不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題；公器私用，「靠體育吃體育」「靠足球吃足球」，既想當官又想發財，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職工錄用等方面謀利，並非法收受巨額財物。

杜兆才嚴重違反中共黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中共黨紀律處分條例》中國《監察法》《公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予杜兆才開除黨籍處分；由大陸國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。