第二屆家樂福全國咖啡大賽。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

第二屆家樂福全國咖啡大賽首場南區初賽從國立高雄餐旅大學出發，鼓勵青年學子參與，吸引大眾目光及興趣，向社會大眾宣導及展現技職教育與訓練的價值，比賽選用台灣在地屏東巴魯那莊園咖啡豆，藉此深化台灣咖啡的能量，促進台灣咖啡產業發展。

有別於去年第一屆只在北部舉辦，今年家樂福咖啡大賽分別在北、中、南區各舉辦一場初賽，再由各區初賽的入圍選手參加決賽，7日在國立高雄餐旅大學開啟大賽第一場初賽，吸引不少來自全台大專餐旅相關科系的咖啡高手參賽一展長才。

第二屆大賽分為手沖咖啡組以及創意咖啡冷飲組兩組，手沖咖啡組，選手出賽編號由大會隨機抽籤排出，採一輪一位上場進行比賽；使用大會指定屏東巴魯那莊園咖啡豆，考驗選手基本功力；而創意咖啡組項目，選手必須使用至少一種台灣農產，如蔬果、穀物、乳品等，新鮮或加工製品不限，結合創意調製出商業價值高，符合國人口味、口感喜好咖啡飲品，獲獎的甚至有機會經商化後上市成為銷售新品，兼具創意與在地特色，是家樂福咖啡大賽一大亮點。

初賽結果，手沖咖啡組入圍8位選手分別是來自高雄餐旅大學顏維進、張君豪、陳玫惠、林琦諠，崑山科技大學張子軒，台東專科學校余藺圃，台南應用科技大學鄭宇盛及嘉義大學林軒豪；創意咖啡組入圍5位選手分別是，高雄餐旅大學邱鈺喬、潘珉芪，嘉南藥理大學李彥銅、彭玉辰及林于安。接著將在弘光科技大學及景文科技大學舉辦中區與北區初賽，最後決賽優勝者，將可獲的優渥獎金。