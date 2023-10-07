以色列國防部長加蘭（Yoav Galant）下令「大規模的後備動員」根據報導。在為長期戰鬥做準備的情況下，目前已經宣佈進入緊急狀態，並誓言一定會贏得這場戰爭，目前巴勒斯坦武裝勢力和以色列軍隊之間的主要交戰區域尚集中在加薩走廊東部的圍牆附近發生，此外以軍表示已經開始襲擊加薩地帶的哈瑪斯目標，而巴勒斯坦武裝份子釋出的影片揭示，稍早他們已經佔領了以軍扎金姆軍事基地（Zakim Base）。

A video released from the moment of the capture of the Zakim base on the edge of the Gaza Strip by Palestinian fighters pic.twitter.com/6EZQhCQMRO — Sprinter (@Sprinter99800) October 7, 2023

綜合土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）以及公開資訊情報來源報導，包括特拉維夫（Tel Aviv）、亞實基倫（Ashkelon）、亞夫內（Yavne）、卡法拉維夫（Kfar Aviv）都遭受到了火箭襲擊，土耳其安納杜魯新聞社記者也報導稱，耶路撒冷也響起了警報，隨著鐵穹防空系統（Iron Dorm）啟動，四處可聽見爆炸聲。

A Merkava Mark IV Main Battle Tank used by the Israeli Defense Force has been Destroyed by Palestinians along the Border with the Gaza Strip. pic.twitter.com/ia6XyO5jwx — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

巴勒斯坦反抗組織哈瑪斯的武裝部隊卡薩姆旅（Al-Qassam）宣布開始對敵方地點、機場和軍事設施發射火箭的行動。「在攻擊行動的前20分鐘內，有5000枚火箭彈和砲彈從加薩走廊射向以色列，」

以色列廣播電台報導稱，一些巴勒斯坦槍手潛入了緊鄰加薩地帶的以色列地區，不過軍事廣播電台也證實，以色列軍隊已經部署部隊應對來自加薩地帶的巴勒斯坦滲透進來的槍手

哈馬斯槍手佔領了以色列斯德洛特（Sderot）的一個警察局，以色列廣播管理局報導稱，交火過程中有多人受傷。巴勒斯坦武裝勢力和以色列軍隊之間的交戰目前正在加薩走廊東部的圍牆附近展開。

以色列軍方表示已經開始襲擊加薩地帶的哈瑪斯目標。目擊民眾表示，巴勒斯坦派武裝勢力的槍手向加薩地帶外的以色列船隻開火，並且補充說他們已經連續1個多小時朝向以色列定居點和城市發射火箭。