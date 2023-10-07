橫跨新北市永和區及台北市中正區的中正橋橋齡老舊，2019年起動工改建，4年來陸續完工，明（8）日雙十連假開放新橋台北市往新北市方向通行。改建後的「新中正橋」兼具安全及美觀，由於新北往台北方向仍暫維持由原橋通行，改道初期因用路習慣改變，新北市工務局提醒民眾行經時注意路況，小心行駛，以確保行車安全。

雙北生活圈密不可分，中正橋串連新北市和台北市間的交通要道，考量橋齡老化耐震及防洪能力不足，雙北市政府共同推動中正橋改建工程，確保市民通行安全。雙北市長侯友宜與蔣萬安曾在9月共同視察工程進度，確保工程能如期、如質在雙十連假順利通車，提供雙北市民在連假期間享有更安全便利的通行環境。

工務局長祝惠美指出，改建工程耗資33億，由台北市新工處執行改建工程的中正橋，2019年5月6日開工，4年來陸續完成台北端首座橋墩及鋼梁吊裝、平面道路整建、匝道封閉工程，與河中段施工便橋及鋼支堡打設等重要工項。

祝惠美表示，改建工程在主橋規模及採用的新式工法皆創下國內工程新紀錄，同時採用先建新橋再拆舊橋的方式施工，達成施工期間交通不中斷的目標，明日新中正橋台北市往新北市通車是此工程的重要里程碑。

新工處長王益翔說明，新中正橋台北往新北方向因中正舊橋及新橋均屬橋面寬闊、車道數眾多及車流量龐大，且新舊橋體位置有部分重疊，故舊橋交通動線無法一次切換至新橋。

王益翔補充，目前開放新橋外線2車道和機車道，並繼續使用舊橋1車道。通往新北環快及堤外匝道車輛，請由新橋外線2車道銜接；新北往台北方向則仍暫維持由原橋通行，改道初期因用路習慣改變，敬請用路人行經該路段時注意路況，小心行駛，以確保行車安全。