大霈（李霈瑜）（右）、視網膜主持的政治類談話性節目《哈囉！你給問嗎？》今天舉辦棚內採訪記者會。（公視提供）

大霈（李霈瑜）、視網膜主持的新談話節目《哈囉！你給問嗎？》今（7日）舉辦棚內採訪記者會，大霈今年4月鬆口恢單已半年，她曝目前仍單身，和交往4年的前男友和平分手，2人還有聯繫、一起養狗，她無奈嘆沒有追求者，開出另一半條件：「我希望可以好好照顧自己的，因為我真的滿忙的，要可以接受我常常不在身邊。」

35歲的她先前表示有凍卵計畫，今突然改變想法，「我其實放棄了，因為我是一個順其自然的人，先把它凍起來，它很冷」，隨後提到師姐Janet（謝怡芬）38歲懷第一胎，寶寶都很健康、開心，「遇到對的人再生，沒有就算了。」絲毫不擔心卵子會品質下降。

大霈今年以《換個爸媽過幾天》入圍兒童少年節目主持人獎，她說金鐘戰袍還在選，當天會跟搭擋馬大元走紅毯，因是兒少節目，不會穿太隆重，笑說：「太隆重可能會像結婚，會以輕鬆漂亮的禮服為主。」有信心得獎？大霈秒回「有」，並希望入圍3項都得獎，表示：「節目一季做2年很辛苦欸。」

據傳，炎亞綸因性醜聞丟了《哈囉！你給問嗎？》主持棒，視網膜說：「當時電視台沒有對外公開說過，所以我也沒有辦法幫大家證實。」他說有關心好友炎亞綸近況，表示他很好，不用替他擔心，「那件事情之後，他應該也想要安靜的生活，也不想打擾他太多，這段時間可能就等結果出來，我相信他會自己去面對」。

此外，《哈囉！你給問嗎？》，主持人大霈、視網膜與來賓的訪談「有親情、有愛情，有遇到家暴的、有成長時期叛逆的」，更少不了來賓從政的心路歷程，視網膜說「都可以看見他們不一樣的一面」。大霈也認為「他們多數都有小孩」，也因此跟在場「最萌提問團」的成員們常會有來有往，彼此對話充滿火花。

首度合作的大霈、視網膜也透露小秘辛，視網膜當初知道要跟大霈合作前，希望知道未來這節目搭檔狀況怎樣，還特別去行天宮求籤，也抽到一支上上籤中間有一句是「況有持謀天水翁」，視網膜心想「天水」不就意味「霈」嗎，直呼「這真的是起雞皮疙瘩耶」，當場還把籤詩傳給大霈，大霈也立刻起雞皮疙瘩，直說「天啊！我們好像是命中註定」。

公視全新型態訪談節目《哈囉！你給問嗎？》在「數位先行」的規劃下，將於30日起，每周一至三中午12點上架「公視＋」，並於當晚9點，在公視頻道播出。