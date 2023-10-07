台南市長黃偉哲（右一）7日到北區一家新開業的骨科診所參觀設備，樂見醫師陳建宏（右二）成為社區醫療網的生力軍。（程炳璋攝）

在高榮台南分院任職7年的骨科醫師陳建宏，最近決定辭職成為開業醫，診所7日在北區開幕，未來將投入社區衛教工作，倡導預防勝於治療，多名台南市議員到場，台南市長黃偉哲出席，樂見社區醫療添生力軍。

陳建宏14年前從國防醫學院畢業進入高雄榮總，開始為期10年的住院醫師經歷，曾前往日本奈良醫大的研修2個月的足踝外科，精進醫術。2016年到高榮台南分院擔任主治醫師，投入高齡長者的醫療保健領域。

在門診及手術工作之餘，陳建宏經常前往社區服務進行義診及衛教，為社區長輩提供認識正確醫療知識的機會。

台灣進入超高齡化社會，陳建宏發現每到醫院門診時間，就有一大堆罹患骨鬆與肌少症的患者候診，儘管手術過程順利，術後還需面臨長期失能、臥床等床的痛苦，認為這項疾病預防勝於治療，興起創立1間不同一般診所的念頭。

陳建宏骨科診所開業後不只看病，還打算平時抽空投入社區衛教，盼民眾在還未罹患肌少症及骨鬆症時，就能積極介入預防醫學，提早達到增肌減脂延緩失能的保健效果，而非失能後，才選擇長照裡面的復能，時機點已經太晚。

陳建宏的社區醫療理念獲許多民代讚揚，7日開幕有許多地方議員、里長到場，黃偉哲出席剪綵，參觀診所設備。他表示，.陳建宏除了以骨科專業投入開業醫，未來更成為社區醫療網重要的生力軍，民眾能在社區講座中吸收陳建宏提供的衛教知識，保持身體健康，比接受治療更重要。