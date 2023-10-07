王敏淳和入圍證書合照。（張鎧乙攝）

王敏淳用入圍證書遮腰，秀出標準Ａ４腰。（張鎧乙攝）

王敏淳以《機智職場生活》居酒屋老闆娘一角入圍今年金鐘新人獎，今（7）日接受聯訪當場開箱入圍證書，嗨喊：「我媽（李翊君）應該會幫我護貝。」而爸爸檢場曾入圍過3次金鐘獎卻都沒有「護貝」待遇，「他那應該已經放到發霉了吧。」會牽爸媽走紅毯當幸運物？王敏淳：「我是他們的幸運物吧。不會簽他們走，因為這次參加金鐘不是因為爸爸，也不是因為媽媽，是因為我自己，想把舞台留給我自己。」

22歲的王敏淳仍有青春的氣息，身材纖細的她不只小腹平坦，腰圍也只有21.5吋，金鐘入圍證書完全能夠遮住她的腰，堪稱標準A4腰，她雖然看起來很瘦，其實每天都會健身，體脂只有18，還秀出超壯背肌，開玩笑說要成為金鐘第一壯。她說金鐘紅毯服裝會小露，但不會走性感路線，「我超保守，我沒有東西可以露，因為要成熟很容易，但要回到22歲有點難，我想珍惜22歲的模樣。」

金鐘揭獎當天，她人在加拿大探望表姊、還在睡覺調時差，隔天起床才發現被奪命連環Call，第一時間找到媽媽訊息確認自己入圍了。第2個打給爸爸，但打很久手機都沒有通，最後爸爸終於接起電話，只匆匆講了3句話，「他說：『恭喜恭喜啊，我先打牌喔。』就掛了。」王敏淳對於入圍雖高興還是很緊張，檢場卻滿平常把獎項看很淡，「他跟我說平常心，反正他都沒有得過了，要我放輕鬆。」

這次能夠入圍王敏淳認為關鍵是一場和謝祖武在辦公室吵架的戲，她光看到劇本就淚流滿面，但其實她剛進入《機智》系列劇組，非常挫折，還曾想過放棄，「因為自己像插班生，大家都已經認識了，我連大家的名字都還記不起來。」現在入圍獲得肯定，王敏淳更能保持滿平常心，「主要是我很喜歡，可以繼續做下去。」

王敏淳出道就被冠上「檢場女兒」或是「李翊君女兒」，起初她很不習慣，認為不管做什麼都會被放大檢視，現在他已經能夠接受「星二代」的稱謂，「我已經接受這件事情，我沒辦法決定我的父母是誰，我現在能做的就是我可以決定我是誰。」她也不會在意被拿來和其他興二代比，還覺得Sandy很美。