曾是大陸頂流男星的吳亦凡，因為涉嫌性侵遭逮捕，一審被判13年有期徒刑附加驅逐出境，目前仍在牢獄中的他，近日被爆和他有關的3間公司遭強制執行人民幣1896.75萬（約台幣8500萬元），引起熱議。

根據企查查APP顯示，和吳亦凡有關的3間公司「內蒙古凡世影視傳媒有限公司」、「內蒙古潮廷文化傳媒有限責任公司」、「北京凡世文化傳媒有限公司」都遭強制執行賠償一品牌方。

而吳亦凡因涉及強姦罪、聚眾淫亂，一審遭判13年有期徒刑，加上他是加拿大籍，因此附加驅逐出境，他不滿提起上訴，目前二審還未有結果。其實，吳亦凡坐牢後，常被爆料獄中生活，YouTuber「老王」之前就透露，吳亦凡詢問洗澡時怎麼沒有熱水，「真把看守所當成自家一樣」。

還有獄友曾看見吳亦凡在夜深人靜時，暗地裡偷偷掉眼淚，讓他也不禁感嘆，「奉勸各位網友好好做人，不要挑戰公權力。」吳亦凡是韓團EXO出身，回大陸發展後，人氣居高不下，未料2021年被網紅都美竹爆出酒桌選妃、性侵、誘騙多名未成年少女等醜聞，形象徹底跌入谷底。