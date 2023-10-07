為響應「國際乳癌防治月」台灣癌症基金會連續13年舉辦「粉紅健走」，今天（7）號召3000人參與，並集結12名熱血護理師變裝成「護乳芭比」，呼籲全國女性共同對抗全球女性公敵。有護理師分享，一位媽媽摸到乳房有異物，竟選擇用紅線綁乳房、敷中藥等偏方，後來護理師巧扮成廟裡的師姐，終於成功說服她接受檢查。

乳癌連續18年為國人女性癌症發生率第一位，根據2020年最新癌症登記報告顯示，每天有42人被宣告罹患乳癌、約8人死於乳癌。台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，國人生活型態改變，罹癌因子愈來愈多，再加上之前疫情期間篩檢率低，恐增加晚期乳癌確診數，乳癌死亡率有可能再攀新高。

賴基銘指出，國內乳癌篩檢數據顯示，符合免費資格的45至69歲婦女當中，2年內接受乳房X光攝影篩檢僅有32.9％。他強調，乳癌早期發現、早期治療的治癒率相當高，0期到2期乳癌的五年存活率超過9成5，但如果第4期才發現，五年存活率僅為36％，因此定期篩檢非常重要。

為了守護國人女性健康，護理師擔任重要角色，不只天天電話催促篩檢，還會到社區路口擺攤勸說，甚至還有人扮宮廟師姊，只為求一位媽媽接受篩檢。護理師寧怡分享，她曾遇過一個女兒來求助，說媽媽不願做乳房攝影檢查，即使摸到乳房有硬塊，竟選擇求神問卜，還做了各種神明建議的祕方，像是用紅線綁住乳房、敷中藥，但都不見效果。

寧怡說，最後她使出殺手鐧不斷催促，更巧妙扮成廟裡的師姐，終於說服讓這位媽媽接受乳房攝影，幸好最後是虛驚一場。但她也藉此經驗提醒全國女性，維護健康不能只問媽祖，落實正確醫療才是根本。

賴基銘說，台灣女性每10人終其一生就有1人可能罹患乳癌，乳癌儼然成為女性公敵，而芭比是自信美麗的女性象徵，因此今年「粉紅健走」特別結合變裝活動，告訴女性朋友，健康才是自信美麗的最重要元素。活動現場氣氛宛如大型派對，更將乳房攝影車開進會場，鼓勵民眾篩檢，讓參加民眾大呼「這是最特別、有創意的篩檢經驗！」