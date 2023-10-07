曾擁有日本「桌球甜心」封號的福原愛，原本與台灣退役桌球選手江宏傑被視為體育界模範夫妻，她卻爆出婚內偷吃、在離婚打官司又不遵守東京法院判決，備受爭議；最近日媒與當地網友針對福原愛的行為，形容她已是反面教材，更嚴重到影響日本法律「有修法必要」。

據日媒《每日新聞》報導，福原愛是家喻戶曉的體壇名人，怎料，沒有妥善處理離婚後與前夫的問題，直接我行我素不願面對判決，關西學院大學家庭法教授山口亮子提出，「日本不像美國，如果不遵守法院關於父母之間協議的判決，將被處以藐視法庭罪的處罰」。

因此許多日本網友聽到這一說法，對於福原愛身為公眾人物卻不願遵守判決，但也因為法律漏洞能繼續耍賴，可能變成反面教材，若是引起效仿後果不堪設想；甚至有網友指出，日本相關法令應迅速修改，避免因家事造成往後社會混亂。

早在今年7月下旬江宏傑飛往日本東京召開記者會，透露法院已針對他和前妻福原愛的官司做出判決，也已申請強制執行，於8月2日獲准；怎料，福原愛選擇神隱，行蹤不明，在找不到人的狀況下，法院判決難以執行，也讓外界十分關注後續發展。