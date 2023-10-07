台中市1名林姓人夫玩遊戲認識陳姓小三，2人多次發生性關係，甚至互傳鹹濕訊息，「你上無套、上癮了、要吧」、「我怕你精盡人亡」等語，小三甚至傳自己身上的「吻痕」照片向何姓元配示威；元配發現雙方姦情後，氣得跟林男離婚並提告。法院審理後，判處林男應賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，何女與林男2008年12月3日結婚，於2023年6月28日經法院調解離婚成立。林男於婚姻關係存續期間向何女坦承，他與陳女發生婚外情，甚表示說謊技巧不好，懶得騙何女，僅因玩遊戲認識，控制不住進而發生性關係，雖然表示要回歸家庭，但卻持續與外遇對象聯繫，外遇對象甚至傳送吻痕照片向何女示威。

林男審理時辯稱，和陳女是玩遊戲認識，但未發生性關係，僅係跟對方關係比較好，聊天內容有點超過，他確實有說會刪除與陳女之對話及切斷聯繫，但後續仍有聯絡陳女打電話等語。

但台中地院勘驗相關對話內容，發現林男與陳女曾互傳鹹濕訊息，包括「你上無套、上癮了、要吧」、「可以不中出、但是得肉體接觸」、「月經來就是可以、瘋狂的、在裡面」、「你也享受到了無套了」「胃口越來越大？不戴套？還要中出？」、「我怕你精盡人亡」等訊息。

法院審酌，被告確有與陳女發生婚外情，所為已逾越一般正常社交往來之分際，足以破壞原告對被告之信賴及與兩造婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福，被告辯稱僅為聊天內容較超過云云，並不足採，被告所為顯然已不法侵害原告基於配偶關係之身分法益而情節重大，判處林男應賠償20萬元。可上訴。