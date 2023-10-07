Ultra Taiwan以超高規格打造頂級的音樂節饗宴，從卡司陣容安排到舞台、視覺、燈光、煙霧、煙火皆嚴格把關，原汁原味呈現絕佳的Ultra音樂節體驗。（UMF提供）

第三屆Ultra Taiwan（超世代音樂節）將在12月8日、9日於台北市大佳河濱公園好評安可登場，7日宣布首波12組頂級卡司陣容，邀請以熱門金曲〈Titanium〉紅遍全球、兩座葛萊美獎得主「EDM教父」David Guetta及「全世界最會吹的DJ」Timmy Trumpet、「印度電音鬼才」KSHMR、「瑞典電音王子」Alesso、「荷蘭雙龍」W＆W（王炸）、「Tech House 大神」Fisher等世界百大DJ明星來台，與「美國白金認證才子」Gryffin在主舞台輪番登場，另有首度來台的「Techno傳奇王者」Adam Beyer領軍人氣Techno陣容，於特色舞台RESISTANCE帶來別於以往的精彩表演。

「EDM教父」David Guetta是第三屆Ultra Taiwan主舞台的最大強棒，睽違7年再度來台，將帶來〈Baby Don’t Hurt Me〉、〈I’m Good (Blue)〉等全新歌曲。他拿過2座葛萊美獎，3度榮登英國權威媒體《DJ Mag》世界百大DJ冠軍，現仍高居世界百大DJ第2名，創作出數十首破億冠軍金曲，合作過的大咖巨星無數，包括瑪丹娜、小賈斯汀、妮姬米娜、女神卡卡、蕾哈娜、亞瑟小子等，更與「不露臉天后」希雅三度合作，最為人熟知的是席捲全球樂壇的〈Titanium〉（金剛不壞），更因電影《歌喉讚》紅遍大街小巷，YouTube創下超過17億觀看次數，成功將電子音樂推向主流市場，為世界最具影響力的DJ巨星之一。

睽違5年再度來台的兩大電音鬼才「全世界最會吹的DJ」Timmy Trumpet及「印度電音鬼才」KSHMR皆是近年來台灣樂迷敲碗最期待見到的DJ，第三屆Ultra Taiwan為台灣樂迷圓夢。Timmy Trumpet短短7年內衝上世界百大DJ第8名，招牌標誌是一支小喇叭，搭配紅遍全球的派對金曲〈Freaks〉、〈Toca〉等，總是迅速炒熱全場氣氛，他的表演絕對讓人此生難忘；KSHMR位居世界百大DJ第12名，紅遍全球的燒腦神曲〈Secrets〉、〈Karate〉、〈Wildcard〉充滿濃厚的印度風情及識別度極高的個人曲風，他的現場演出猶如一本故事書，有章節段落、承先啟後，每一個橋段都充滿驚喜，一生一定要看過一次他的表演。

廣受台灣樂迷喜愛的「瑞典電音王子」Alesso、「荷蘭雙龍」W＆W也是第三屆Ultra Taiwan主舞台的亮點。Alesso以〈Falling〉、〈If I Lose Myself〉等燒腦神曲紅遍全球，更與天后蔡依林與合作〈I Wanna Know〉，2020年來台參加Road To Ultra Taiwan，當時台灣是少數防疫有成的國家，讓他看著台下粉絲直喊「不敢置信眼前的景象」，又感性說：「非常感謝台灣，給我這個機會站在這裡！」時隔3年全球疫情解封，他信守承諾再度來台。W＆W被譽為「派對國歌製造機」，不僅擁有多首HIGH炸的派對金曲，現場表演更擅長與觀眾互動，擁有大批死忠粉絲追隨，狂讚：「W＆W出品必佳作，現場演出要聽過」。

人氣特色舞台RESISTANCE主打Techno、House等音樂曲風，今年重磅邀請「Techno傳奇王者」Adam Beyer首度來台，他以數十首洗腦、具商業市場的Techno歌曲，成為全球最具人氣的Techno DJ，現為世界百大DJ第51名。另有兩位首度來台的義大利Techno才女DJ「多樂器演奏女伶」Giorgia Angiuli、「微笑女神」Anfisa Letyago，將帶來別於以往的Techno表演體驗；同時，隆重介紹近年來最火紅的Melodic Techno龍頭品牌After Life（倒吊人）旗下人氣新星：「倒吊兄弟」Mathame與「倒吊小子」Massano首度來台，以超現實的科幻畫面，搭配觸動靈魂的音樂，將帶來超越視覺、聽覺的音樂饗宴。