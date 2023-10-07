由《屍物招領》《佈局》製片團隊打造的驅魔懼作《驅魔13》即將在台上映，本片改編自發生在西班牙的一宗真實驅魔案例，故事描述一名少女跟朋友擅自舉行降神會，結果意外遭到惡魔附身，她的家人們只好找驅魔人來處理……本片曾是西班牙本土恐怖片票房冠軍，特效團隊操刀的駭人場面，也讓它入圍本屆西班牙哥雅獎最佳特效，可以說是叫好又叫座的西班牙恐怖佳作。《驅魔13》將於10月27日全台駭人上映。

《驅魔13》改編自2012年起在西班牙布哥斯發生的真實案例，當時有名少女患有嚴重的飲食障礙和焦慮症，而且不斷地鬧自殺，束手無策的父母接受所屬宗教團體的建議，請來驅魔人來為少女進行驅魔，前後共執行了13次儀式。

2014年，少女的親戚懷疑她遭到虐待，於是向有關單位投訴，這件事才因此曝光。據稱，驅魔人要求少女停止服用精神科藥物，並在驅魔的過程中對她監禁、汙辱、毆打，還逼她喝「聖水」，使得當地教區不得不出來澄清，這些儀式經過少女父母的同意。雖然因為證據不足，這位驅魔人沒有被起訴，但少女的精神狀況也沒有好轉，最終2019年吞藥自殺，得年22歲。

《驅魔13》導演哈科沃馬丁尼茲在西班牙擔任影視攝影師多年，他透露自己擔任這部片導演的原因，就是很少看到西班牙的驅魔電影，而且，除了恐怖元素之外，它的背後還有一個深刻的故事，「如果電影可以做到如此多層次，那麼我就會完全受到吸引。」談到影響自己最深的恐怖電影，哈科沃馬丁尼茲提到《窒息》、《血色入侵》、《浴室情殺案》、《仲夏魘》和《心魔》，「我對恐怖片的概念就是這些電影孕育出來的。」

《驅魔13》女主角瑪麗亞羅曼尼奧斯出生於2004年，是西班牙近年最受注目的新銳女星之一，《驅魔13》是她的第二部劇情長片。開拍前，哈科沃馬丁尼茲跟瑪麗亞羅曼尼奧斯聊了很多，只為了確定她能夠勝任，因為這個角色不只需要演技，同時也很需要體力。除了大量的肢體演出之外，為了幫助演員表演，《驅魔13》不依賴電腦動畫，大多採用實體特效，重頭戲的惡魔特殊化妝就要化上四個小時！而瑪麗亞羅曼尼奧斯最終的表現，讓哈科沃馬丁尼茲十分滿意。