曾敬驊曾赴高雄擔任一日店長販售雄影套票，開賣即秒殺。（高雄電影節提供）

曾敬驊對於被點評為「遺珠」，表示不在意。（高雄電影節提供）

高雄電影節今（7日）正式開幕，影展大使曾敬驊率南下參與開幕式，大學時曾在高雄念書，也分享了自己當時與初戀女友的甜蜜足跡：「我生活圈在楠梓、大社，也會去駁二走走然後看電影，看一些比較藝術氣息的片，或是看動畫片比較多。」他大學在高雄也創造不少回憶，會和在地同學去一些隱藏景點，如山上或海邊跳水，至於是否有推薦的約會景點？他笑說2人在一起去哪裡都好，「愛河旁邊晚上就很漂亮，駁二、高雄巨蛋、新崛江都可以去走走」。

本屆雄影主題是「耽美主義」，曾敬驊特別有感丹麥片《我的眼神離不開你》，直呼導演將2位男主角的眼神拍得很好，「看到一個很青春的氣息，你會因為對方的一個動作很開心，有一些小心碎是學生時期會發生的，過了就回不去了」，而他的代表作之一《刻在你心底的名字》也是耽美題材，未來不排斥再演出BL相關作品，有特別想和哪位男星合作？他思考許久表示，合作過的演員不算多，所以都很期待，也笑說自己也很好奇劇迷看劇時「嗑CP」的感受，還稱，一直都想演愛情片，最想和日片《海街日記》的廣瀨鈴合作。

日前金馬獎公布入圍，他被點評為「遺珠」，曾敬驊表示，自己不在意，只希望趕快挑戰不同類型的角色，笑說自己是工作狂，前陣子休息完後現在馬上就想上工，他今年產出不少作品，包括《不良執念清除師》、《疫起》和《我的麻吉4個鬼》，10月底將進新劇組拍攝新作品，他自認最近最難抽離的角色是《不良執念清除師》的蒲一永，「那部劇拍最久，大概4個月，因為在片場跟導演討論了很久，所以最了解角色的狀態。」有沒有信心入圍明年金鐘？曾敬驊笑說：「我覺得可以啦！」也直率地說「我當然想啊」。

而日前曾敬驊曾赴高雄擔任一日店長販售雄影套票，開賣即秒殺，創下雄影歷史紀錄，他笑說，遇到很多可愛的粉絲，「因為是先結完帳，然後我再把套票交到粉絲手上，但他們看到我很緊張，握完手之後票都忘記拿，手還一直在抖。」至於是否有遇過瘋狂粉絲？他說「我印象最深刻的是之前有拍一部紀錄片《ME》，參加台北時裝周，那天保鑣很多，但在紅毯有個粉絲衝過去把保鑣撞倒，然後趴在地上大喊：『可以幫我簽名嗎？』」讓他大開眼界。