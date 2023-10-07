大安分局到玉蘭莊進行防詐宣講，希望能讓長者避免被騙。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

大安分局到玉蘭莊進行防詐宣講，希望能讓長者避免被騙。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

大安分局到玉蘭莊進行防詐宣講，希望能讓長者避免被騙。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

為提升長者的自我保衛能力，北市警大安分局特別到信義路與復興南路交叉口附近的「玉蘭莊」，進行防詐宣講，警方表示，玉蘭莊全名為「社團法人台北市松年福祉會」，是一處以日本語為主的銀髮族活動中心，希望透過宣導能讓長者避免被騙。

大安分局依詐欺案件年齡與被害方式進行統計分析，其中65歲以上，以「假投資」、「猜猜我是誰」以及「假檢警」案件，被害人數及財損占比最高。詐騙集團會鎖定對詐騙話術不熟悉、生活較單純的銀髮族群，並利用白天只有長者獨自在家的時段撥打電話，以長者涉及刑案、積欠電話費等話術，使長者信以為真，用各種詐騙話術來詐騙長者。

大安分局提醒高齡長者，接到不明簡訊或電話務必小心審慎，如果是假冒股票老師免費教學，保證高獲利等假訊息，或要求前往ATM操作解除分期付款等，肯定是詐騙。民眾如果遇到疑似詐騙電話，切記「一聽、二掛、三查證」，保持冷靜，並撥打165求證。