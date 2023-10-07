遠百花蓮店長黃永芳希望今年週年慶目標上看4億元。（遠百提供）

百貨大檔期週年慶開始「熱身」，遠百花蓮店19日周年慶，陸續推出萬件折扣商品，最高優惠回饋達19％，今天起開放預購，誠品書店還將舉辦24小時不打烊，周年慶首日送排隊禮；花蓮店長黃永芳說，疫情後，今年週年慶目標將挑戰4億營業額，希望有更大成長。

遠百花蓮週年慶本月19日開打，今天起開放預購。今年祭出多款明星商品及滿千送百等優惠，遠東百貨花蓮店長黃永芳表示，疫情後，遠百持續招商引入新櫃，近期引進新品牌BOSE及今生金飾兩大品牌，週年慶，BOSE消噪耳機原價10500元特價7980元，預期也是今年潮流人氣商品。

花蓮遠百還祭出化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆2000送200元、首12日單筆1萬再加送200元。百貨服飾當日累計滿5000送500元，高消費加碼禮百貨服飾累計5萬加送800元。另有13家銀行力挺，分期促銷利多經濟，有效帶動高消費與年輕族群購物。加入APP會員，不但省時，消費滿額還可獨家加碼抽電動機車，好康多多。

店長黃永芳表示，19日開打首日，免費贈送50杯星巴克咖啡、慶祝開飯、饗泰多宜得利進駐花蓮滿周歲，現場免費發各100元抵用券；21、22日誠品書店也會舉辦24小時不打烊，還有更多驚喜，希望能在疫情後，衝高買氣，讓業績拉出長紅。