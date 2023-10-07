邁入第6年的婕斯「羽你同行國小暨親子分齡賽」今天在台北市立體育館開打，婕斯大中華區總裁王大智透露，「過去6年已經捐贈近300萬元給國小基層羽球，未來仍會繼續下去支持國內基層羽球選手。」

婕斯「羽你同行國小暨親子分齡賽」6年來規模越辦越大，儘管只是業餘賽事，但主辦單位架設官網、提供Youtube轉播還有即時成績，幾乎等同職業賽事的等級。

王大智在受訪時表示，2017年舉辦首屆婕斯盃開始就一直有在做公益活動，後來雖然在2020年起受到新冠肺炎疫情影響，無法邀請國外明星球員來，但贊助基層羽球的心意是永遠不會停止的。

這項賽事前身是2017婕斯盃全明星羽球對抗賽，當時包括戴資穎、王子維以及國外明星陶菲克、李龍大都曾來台參賽，而2018年的賽事更是促成當時還各有搭檔的李洋、王齊麟合體下場揮拍。

王大智說：「這項賽事從最早的800組到今年的1800組報名，比賽從2天也變成如今的4天賽程，可以感受到台灣人對羽球的熱情和喜愛，也證明了羽球確實能成為台灣最風行的運動。」

王大智不僅舉辦比賽自己也「撩落去」聘請教練從頭學習羽球至今已經3年不曾間斷。他笑說：「當初因為在全明星賽的時候連發球都不會，自己覺得很丟臉，所以下定決心一定要學好羽球，結果現在變成我最喜歡的運動。」

今天的賽前發球趣味活動，讓來自台北市長春國小、台中市南屯國小的10名小學童用發球方式打進指定金額的紙箱裡，就可獲得累積的練球基金，總計獲得46500元。

受贈的台中南屯國小教練許瑞廷說：「婕斯盃一直都是很有口碑的基層賽事，這次也很感謝主辦單位的公益捐贈，每年我們都會提前一個月排定這場賽事，讓小朋友們多一些磨練的機會。」