台北市長蔣萬安6日於北市議會備詢時，與民進黨台北市議員陳怡君頻頻言詞交火，原因在於陳怡君質疑基泰董事會專案顧問孫偉志名列市政顧問，至今未遭解職，抨擊蔣萬安根本就是「基泰門神」。而今日陳怡君再度爆料，孫偉志煽動重災戶至市府拉布條，爭取放寬獎勵及領照時程。對此北市府也宣布，依《臺北市政府市政顧問遴聘要點》將孫偉志解聘市政顧問職。

陳怡君表示，孫偉志身為台北市政府的市政顧問，大直基泰造成重大工安後漠不關心，昨晚卻現身在25戶重災戶與基泰的閉門會議上談合建，「離譜的是，會中基泰總經理馮先勉竟然在會議上挑撥離間市府的公辦都更。」陳怡君指出，在這場閉門會議中，馮總經理還批評北市都發局「如果基泰的條件開的比公辦都更好，都發局局長就會對基泰做處分」，公然挑撥重災戶與市府的關係。而整場閉門會議上，台北市政府市政顧問孫偉志就坐在馮先勉總經理旁邊。

陳怡君進一步揭露，馮先勉在會議中竟毫無悔意表示這次基泰所造成的事件，是「財損事件」非「公安事件」。而對於基泰二年要拿到建照的目標，以及答應要給住戶的都更獎勵，基泰更離譜的是在現場慫恿住戶向立委、立委參選人、總統候選人、議員陳情，甚至表示有必要要到台北市政府拉白布條爭取，放寬法規及給予獎勵。

陳怡君也喊話蔣萬安，孫偉志就是市政顧問，在基泰出了這麽大的公安事件後，不見該市政顧問協助救災，卻在危樓拆房後，基泰請保全清場做閉門會議，恭迎市政顧問孫偉志到場指導與重災戶合建、密謀與市府抗爭爭取權益。對於這樣的台北市政府市政顧問，蔣萬安市長若還要證據才處理，這根本就是公然在偏袒財團不是嗎？

針對孫偉志相關爭議，台北市政府也於7日下午宣布，市政顧問孫偉志6日出席基泰建設說明會，依《臺北市政府市政顧問遴聘要點》予以解聘。