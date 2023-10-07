2024在野是否整合成熱議話題，民眾黨總統參選人柯文哲喊出，民調高的一方當正的，輸的一方推薦副手人選，認為藍、白兩方應該挑5家民調公司、多做幾次民調。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，從許多跡象看，總統大選藍白合已是一場無聊的春夢，選戰將回歸綠藍白三腳督競爭，甚至棄保大戰將提前開打。

針對以民調作為提名依據，游盈隆今(7日)在臉書指出，1996年4月21日宜蘭市長補選，民進黨提名的郭時南當選，那次也是民調做為政黨提名依據的濫觴。

游盈隆指出，2024總統大選，在野勢力深知不整合這一局穩輸，但迄今八字還沒一撇。柯文哲中秋倡議「藍白要合，比民調，輸的退選」，時隔一個禮拜多，朱立倫、侯友宜先後雖有一些說法，但沒有正式具體回應，留給外界的觀感是支支吾吾、東閃西躲、心虛、怯戰等等。

游盈隆接著指出，最近這幾天，柯文哲姿態放軟，繼續主張比民調，但不堅持「輸的退選」，但國民黨繼續打迷糊仗，打得很辛苦，有苦難言。他認為，從許多跡象看，2024總統大選藍白合已經是一場無聊的春夢，選戰將回歸綠藍白三腳督競爭，而且藍白很快會變臉，棄保大戰將提前開打。

游盈隆認為，訴諸有公信力的民調，做為有效解決問題的機制，是經濟實惠、確實可行且具民主正當性，前述「1996宜蘭經驗」就是一個好例子。但這必須各利害關係人有政治智慧、基本共識和對民調機構有高度信任才行；藍白領導人之間明顯不具備這樣的條件。