張晨光今娶媳婦心情大好。（羅永銘攝）

張晨光兒子婚禮會場。（羅永銘攝）

張晨光俏皮的比臉頰愛心。（羅永銘攝）

張晨光難得在台受訪。（羅永銘攝）

67歲張晨光今娶媳婦，大兒子張鈞傑（Jason）、媳婦郭培利今在文華東方完婚，席開41桌，粗估至少300萬。張晨光原本想低調為兒子辦婚禮，沒想到婚禮消息曝光，久未在台灣公開露面，他今面對媒體先是無奈地說：「一定要搞得那麼（陣仗大）。」

但張晨光仍掩不住娶媳婦的喜悅，婚禮酒席全埋單，他和太太張美惠急著抱孫，特別叮嚀小倆口不能避孕，「結了婚不能避孕啊，避孕就退貨。我馬上要70歲了，人家孫子都多大了，想要抱孫。」

張晨光說這次替兒子辦婚禮主要是自己當年結婚沒有辦婚宴，因為辦婚禮太麻煩，所以當時只有公證結婚，但兒子是老婆辛苦懷胎10月生下來，老婆堅持要辦婚宴，「老婆話就是命令，所以擴大舉辦。」張晨光今穿著5年前和趙麗穎拍《你和我的傾城時光》訂做的西裝，這幾年努力維持身材，自豪說6塊肌還在，今天穿西裝還有點鬆，「這是拍戲訂做的，能省則省。」

被問及今天喜宴全買單？他睜大眼睛回：「你覺得他們有錢嗎？」收的禮金給兒子？張晨光：「我傻啦？總要補回來吧。」但他說還是抱著請客的心態，賓客禮金包多少他不在乎。他說兒子在加拿大最大保險公司上班，兒媳婦結完婚就會過去陪他，「我跟兒媳婦叮嚀，老公在哪，她就要在哪，她只要負責貌美如花、買買買，兒子就負責賺賺賺。」

今天婚禮賓客包含陳美鳳、藍心湄、苗可麗、王彩樺等人，張晨光說他都邀請平輩，層級最高的長輩是周遊（阿姑），「邀請層級太高的我會緊張。」