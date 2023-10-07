香港特區政府7日公佈中秋國慶假期（9月29日至10月6日）大陸旅客訪港情況，在「雙節」假期，香港入境處統計總計約110萬人次的大陸旅客經各海陸空管制站訪港。

根據新華社引述數據顯示，「雙節」期間，平均每日大陸旅客入境約14萬人次，較「五一」黃金周高出約1成。其中大路旅客入境最高峰日子為大陸十一國慶日當天，約18萬人次訪港。酒店整體入住率達90％，而訪港陸客當中，約45％為過夜旅客。

在大型活動方面，9月23日至10月2日期間在維多利亞公園舉辦的「癸卯年中秋彩燈會」吸引約20萬人次參觀；9月28日至30日期間舉辦的大坑舞火龍吸引約4.8萬人次參與；10月1日在維多利亞港舉辦的國慶煙花匯演吸引約43萬人次欣賞。

根據香港旅遊業監管局的登記數據，「雙節」假期共有約780個大陸入境旅行團到港，涉及旅客約為2.68萬人次，占整體約2％。