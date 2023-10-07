2023年10月6日新北市／前行政院長蘇貞昌（中）舉辦新書「護國四年」簽書會，副總統賴清德（左）也到場支持。（呂健豪攝）

前行政院長蘇貞昌出版講述2019到2023這4年第二度出任閣揆經歷的新書「護國四年」，他表示這本書不是在講他個人，而是在講一個團隊，也要讓大家看到，台灣是值得讓人用感情、來愛、來拼、來守護的地方，也是一本感謝、感動還有用感情的書。

蘇貞昌致詞時表示，這本書不是在寫他一個人，而是在寫一個由台灣人民支持、蔡英文總統任命，全體團隊同仁一心面對台灣種種挑戰卻從不畏卻，用盡心力克服困難贏得好成績，從天象的大旱到人禍的疫情，以及其他種種困難，讓台灣平安度過的書。

蘇貞昌表示，因為篇幅的關係，只能從這4年當中選出10的事件來做紀錄，讓大家能夠看到「原來是這樣」的經過，而這些是大家一起努力的成果，這個成果也要感謝蔡英文總統非常明確、非常授權也非常全力支持。

蘇貞昌說，因為有過半的立法院，一切事情從政策、立法到預算才能一步一步快速推動，加上一個會做事團隊，碰到事情時大家將士用命、團結一心迎向挑戰，在最短時間克服困難，讓大家原先不看好或認為不可能的事情，卻能夠真的做到。

蘇貞昌也舉屏鵝公路的例子，因為當初的電線、電桿地下化，而且原本10年的計畫，卻只用5個多月就完成了，當初提出時，要挨多少罵，但必須咬緊牙關、悶著頭讓所有團隊分工合作，最後展現出來的成果就是，到目前台灣今年經歷4個颱風，但沒有一戶因此停電，也沒有一根電線桿被吹倒，因為已經沒有電線桿了。

蘇貞昌強調，141公里的屏鵝公路，所有電線加起來有400多公里長，光電線桿就拆了2000多支，加上去年碰上選舉，各種抹黑扭曲排山倒海而來，但團隊仍在選前，僅用5個多月就完成原本10年的計畫，這就是要讓大家看到，再做決定時要有遠見，要耐得住罵、拿得出方法，又能集合大家協力完成，所以要感謝所有一起幫忙、一起做事的人。

蘇貞昌說，這個團隊就是要讓台灣變成幸福之地，他再以同婚法案為例，2018公投慘敗，面對700多萬票比上不到300萬票，沒有人敢冒這個風險，但自己上任後只剩幾個月的實現就到了，非得在立法院通過不可，而每個按下表決器的立委更是心裡忐忑，甚至還偷瞄旁邊的人，不知道其他人的態度。

但就如同蘇貞昌自己所說的，往往歷史就是前景不明、資料不全，大家都利害相關，所一定要勇敢一次，一定要所有人一起，不能有人跑掉才邁得過去，所以這次出版新書，他也特別拜託出版社，一定要讓大家清清楚楚看到，哪些人按下綠色的贊成票以及紅色的反對票。

蘇貞昌說不是自己多偉大，他指示站在浪頭上，是整個團隊、立法院的立委，因為過半、因為勇敢，在看到之前公投7比3的慘況後，卻馬上在接下來的幾個月內，要堵上自己的政治生命投下同意票，但是大家都知道，選舉可以輸，價值不能退。

最後蘇貞昌說，其實很多事情，只要有感情、拿得出辦法，絕大多數的台灣人民都是可愛的，大家都知道我們是同舟一命，所以才要用這本書讓大家知道，我們是怎麼走過來的，蔡英文總統是怎麼樣有度量，能夠完全授權給一個行政院長，所以未來大家一定要挺得住，一定要撐著，選出一個像蔡英文一樣堅定勇敢的國家領導人，讓台灣繼續安全發展。