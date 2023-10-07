坊間常說男人是越老越吃香，但女人卻是越老越不值錢，事實上這句話有待商榷，無論男女若是沒有努力自我提升，也很難成為人群中的焦點。知名運勢網站《摘星工廠》就點名3星座女生很懂得經營，把自己活成了奢侈品，即便年紀漸長，也有不少追求者，不必擔心嫁不出去，甚至還會讓男人高攀不起。

▍處女座

處女女無論到了什麼年紀，都會基於對自己負責的態度，好好經營自己的生活，不會因為別人的三言兩語所改變，更不會被他人的價值觀所影響。處女女看似謙虛客氣，但其實很有想法，也有著堅韌的精神，在旁人認為該著急的適婚年紀，仍淡然地做自己。

▍獅子座

獅子女與生俱來的王者氣息，以及不服輸的天性，總是催促著她們不斷向前邁進，就怕停下腳步會被別人追趕而上。為了成為人中龍鳳，獅子女付出極大努力，就是希望成為眾人眼中的焦點，甚至掌握話語權，嫁與不嫁對於她們而言並非首要追求的目標。

▍摩羯座

摩羯女很有想法，對於自己的權利義務會牢牢掌握在手裡，更不會按照別人的想法過日子。對於摩羯女而言，她們要走的是別人無法複製的人生路，為了成就自己，她們會不斷提升自我價值，把自己活成他人無法替代的奢侈品，這也是她們不怕嫁不出去的原因。