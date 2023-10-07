巴勒斯坦武裝組織突襲以色列。

諾貝爾和平獎2003年得主6日才揭曉，以巴爆發嚴重衝突！巴勒斯坦武裝份子周六（7日）突然從以色列地中海沿岸加薩走廊地區朝以色列中部、南部大範圍發射幾千枚火箭彈突襲，已釀數百人死傷，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布進入戰爭狀態徵調預備役，緊急醫療組織急籲大眾捐血。以色列國防軍要求中南部地區學校8日停課，限制居民聚會。加薩走廊附近百姓悲喊「軍方沒有半個人出現」只能自行反抗逃命。

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）宣稱，這是結束「地表最後一場占領行為」的軍事行動。巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）已宣布與哈馬斯「並肩作戰」。以色列國防軍已宣佈軍事行動名稱為「鐵劍」（Operation Swords of Iron）回擊。

以色列民防司令部（IDF Home Front）宣布，中部濱海城鎮尼坦雅（Netanya）以南、南部內陸沙漠地帶的尼格夫（Negev）以北範圍的學校周日（8日）停課，估約100萬學童會留在家中。這個範圍的商家只能在備妥防空洞的情況下方可營業，室外、室內聚會人數上限個違10人、50人。上述限制令效期為當地時間周日下午6點，但戰鬥狀態可能會延長。

The rockets of the Palestinian resistance hit the cultural center of Rishon Letzion in the occupied territories #Israel #IsraelUnderAttack #Hamas #Gaza pic.twitter.com/rNpGgHy1Ht — Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) October 7, 2023

《以色列時報》報導，以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示，已在特拉維夫（Tel Aviv）、耶路撒冷（Jerusalem）、海法（Haifa）等大城開設捐血站，呼籲大眾挽袖，尤其是O型血者；衝突發生以來至少22人喪生。以色列衛生部統計545人住院，至少70人重傷。

位於以色列沿海南端的加薩走廊（Gaza Strip）附近城鎮百姓向當地媒體表示，恐怖分子朝民居開槍，街道上幾乎看不到以色列國防軍（IDF），只能自行抵抗或逃命。

🇮🇱Izraelczycy uciekają z osiedli graniczących ze Strefą Gazy. Walki z bojownikami Hamasu trwają w 7 miejscach w Izraelu: Kfar Aza, Sderot, Sufa, Nahal Oz, Kibbutz Magen, Kibbutz Beeri. pic.twitter.com/LWsIhZuzAI — Mateusz Grzeszczuk - Podróż bez Paszportu (@PBPaszportu) October 7, 2023

住在加薩走廊南端邊境村落基布特茲蘇法（Kibbutz Sufa）一名孕婦向「第12頻道」（Channel 12 ）表示，她帶著2歲孩子與其他家人躲進住家裡專供躲避武裝攻擊的「安全室」（safe room），「他們朝我們的房子開槍，還企圖破壞安全室的門闖入」。她說，丈夫與另外4名武裝居民在沒有以色列國防軍支援的情況下於街頭作戰，「我一頭霧水，從清早6點就處於這種狀況了，4個人哪有辦法對抗他們，請派人來救救我們」。

駐點在加薩走廊以東的以色列中部大城俾什巴（Beersheba）的第12頻道一名記者稱，接獲好幾十件居民求救訊息。美聯社報導，住在加薩走廊邊界附近小鎮納哈奧茲（Nahal Oz）的42歲消防員雷吉南（Mirjam Reijnen）說，即使政府準備了火箭與鐵穹飛彈防禦系統讓民眾有安全感，但恐怖分子在社區橫行是完全不同的恐懼感，她與3名子女怕到不敢踏出安全室，就算只是出去上廁所也不願意。