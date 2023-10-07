以色列國防部長加蘭（Yoav Galant）下令「大規模的後備動員」根據報導。在為長期戰鬥做準備的情況下，以色列國防軍已經宣佈了軍事行動「鐵劍」（Operation Swords of Iron）政府高層並誓言一定會贏得這場戰爭，目前巴勒斯坦武裝勢力和以色列軍隊之間的主要交戰區域尚集中在加薩走廊東部的圍牆附近發生，以色列空軍也空襲了加薩走廊的哈瑪斯目標發動了空襲。

⚡️⚡️Footage of an Israeli air force strike on the Gaza Strip



According to official Israeli data, dozens of fighter jets are now involved in the strikes. pic.twitter.com/WaTY8Z8ALl — il libanese (@Ramy_Sawma) October 7, 2023

據《華爾街日報》（WSJ）7日報導，巴勒斯坦武裝分子對以色列發起了廣泛的攻擊，以色列軍方表示，他們發射了數千枚火箭，甚至達到特拉維夫北部，並派遣武裝份子滲透進入靠近加薩邊界的南部城市，這是多年來持續時間最長的攻擊之一。

以色列軍方告訴國內南部和中部的居民，就近找尋防空洞避難，並遵守指示，因為攻擊持續了超過20分鐘。

以色列空軍稍早發布，已經派遣數十架戰鬥機，對加薩地區多處地點攻擊恐怖組織哈瑪斯的目標。以色列國防部呼籲加薩居民待在家中。以色列國防軍表示已經展開大規模行動，保護以色列平民免受哈瑪斯字自天上午對以色列發動的聯合攻擊。