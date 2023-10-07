桃市府國慶換新裝。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市府國慶換新裝。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市府國慶換新裝。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市府國慶換新裝。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市府國慶換新裝。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市府國慶換新裝。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市府國慶換新裝。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政下令今年國慶要擴大舉辦，全桃園將有超過1萬面大小國旗，市府行政園區也換新裝，除外牆掛起巨幅國旗，整體則邀請在地設計師團隊以國旗三原色打造青天白日滿地紅意象，遍布穿堂、府前廣場花台等處，1樓更擺放互動九宮格，邀請民眾國慶日當天來府前廣場參加升旗、玩遊戲。

祕書處長于建國表示，今年桃園擴大舉辦國慶活動，除了各區主要路段及區公所增加國慶布置，市政大樓正門立面也於本周開始懸掛巨幅國旗，讓來往洽公、上班的市府員工，很遠就能感受到「國慶月」的氛圍，市府園區則邀請桃園設計庫的年輕設計團隊，以國旗三原色「青、白、紅」意象，透過巧思轉化為新的符號。

于建國舉例，市府廣場周邊，以國旗為核心、國慶為意象，在花台上以國慶主視覺的深淺設計交替配置，搭配周邊懸掛的多面國旗，展現國慶氛圍。穿堂也有「光輝十月，榮耀桃園」的國旗裝置，更放上同色系的大面「中國代表團加油牆」，並羅列桃園參賽選手名單，邀請洽公民眾題字，一起為在杭州亞運拚戰的中華健兒加油打氣。

市府周邊的綜合會議廳，外牆則以交疊的雙十圖樣，慶賀中華民國國慶日到來，青年事務局也將國旗與「浪漫國慶 青春前行」主視覺結合，全力把桃園打造成今年最重視國慶與最熱愛國家的城市。

于建國說，重頭戲國慶升旗典禮將於10月10日上午8時於市府前廣場盛大舉行，當天將邀請職棒傳奇球星「森林王子」張泰山擔任國歌領唱人，1樓穿堂也擺放國慶主視覺的互動九宮格翻轉拼圖和氣球，歡迎市民朋友同歡，享受國慶氣氛。