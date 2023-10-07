國民黨立委江啓臣。 （資料照片）

隨著國造潛艦海鯤號於9月28日教師節舉行命名典禮，引發爭議，國民黨立委江啓臣翻出立法院公報指出，行政院在民國94年4月14日，那時的副院長到立院報告，提出「潛艦不國造」的建議！所以真正擋潛艦預算、真正取消潛艦國造計畫的，是2005年的民進黨政府！當時的立委賴清德，也沒有反對行政院提案！

國民黨立委江啓臣6日在院會質詢行政院長陳建仁、國防部長邱國正和法務部長蔡清祥時，找出民國93年立法院公報指出， 柴油潛艦是於民國84（1995）年「華美會議」向美方提出，美方當時其實也在考慮，後來也同意。但後來他們沒有做柴油潛艦，加上九一一攻擊，在2001年後開始出現變化。

江啓臣說，民國91年，林郁方委員提出潛艦國造請行政院組成專案小組，藍綠共同連署，獲得無異議通過，這是潛艦國造案的第一個提案。

江啓臣特別提到，行政院在民國94年4月14日，那時的副院長到立院報告，提出「潛艦不國造」的建議！所以潛艦國造案到此又告一段落。

江啓臣直言，真正擋潛艦預算、真正取消潛艦國造計畫的，是2005年的民進黨政府！當時的立委賴清德，也沒有反對行政院提案，所以不要拿這議題做政治攻防！