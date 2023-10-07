棒球項目迎來最終對決，中華隊距離重返榮耀只差最後一步，將在金牌戰交手強敵韓國，也是雙方本屆亞運第2度對決，中華隊推出投1休4、年僅20歲的林昱珉登板先發，搭檔捕手同樣是林家正。第2局韓國第5棒文保景敲出二壘安打，再藉由林昱珉暴投站上三壘，金周元高飛犧牲打先馳得點，林昱珉再度出現不穩狀況，被打出2安，再投出暴投丟掉第2分，中華隊2局上結束0比2落後。

中華隊先發野手和守位與預賽相同，不過把陣中手感不錯的林子豪拉到第6棒，李灝宇、申皓瑋分別擔綱第7、8棒。比賽開打現場仍有雨勢，中華隊先守，林昱珉面對韓國首名打者金慧成飆出老K，寫下好的開始，但韓國靠著保送加上右外野落點奇佳的安打展開首波攻擊，好在第4棒盧施煥敲出雙殺打，中華隊驚險化解韓國攻勢。

如同預賽交手韓國的劇本，首局中華隊開路先鋒鄭宗哲敲出二壘安打帶動攻勢，林子偉犧牲觸擊助攻把壘上跑者推進三壘，林立敲出內滾但因韓國縮小內野守備無緣率先將分數開張，林安可滿球數被裁定揮棒過半，結束中華隊第一局進攻。