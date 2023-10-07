侯友宜表示，執政黨弊案連連，未來他當總統要借鍾馗力量斬妖除魔，恢復特偵組1件1件查清楚。（吳建輝攝）

國民黨總統參選人侯友宜今下午5點現身彰化縣溪州鄉，參加由水尾震威宮主辦的「鍾馗文化祭」起駕遶境儀式。（吳建輝攝）

鍾馗的身分與形象有驅邪、逐疫、祈福與求安等象徵。（吳建輝攝）

國民黨總統參選人侯友宜今下午5點現身彰化縣溪州鄉，參加由水尾震威宮主辦的「鍾馗文化祭」起駕遶境儀式，為期3天2夜的夜巡遶境活動，路途行經彰化、雲林共24間宮廟，侯友宜表示，執政黨弊案連連，未來他當總統要借鍾馗力量斬妖除魔，恢復特偵組1件1件查清楚。

鍾馗文化祭由水尾震威宮主辦，從10月7日至9日，為期3天2夜的夜巡遶境活動，侯友宜在彰化縣長王惠美、震威宮主委鍾德順、立委謝衣鳯等人的陪同下到現場團拜。

侯友宜表示，過去他擔任超過30年的警察，辦公室只會擺放關公跟鍾馗，鍾馗就是正義的化身，專門抓壞人，他秉持鍾馗的精神，對的事情用心做，不對的事情他來協助改變，改變才會進步。

侯說，這次他參選總統，來到伏魔大帝鍾馗的面前，心中只有一個信念，就是公平正義，要當一個總統國家安全要顧好，要落實公平正義，就要藉由鍾馗的精神來為民服務 ，斬妖除魔。

侯提到，如果他以後當選總統後，要藉由震威宮福摩大地鍾馗的力量來幫忙，最近弊案連連，很多事情「烏魯木齊」、官商勾結 ，相信鍾馗絕對不會放過這些人，將恢復特偵組1件1件給他辦、1件1件給他查，還給人民、信眾一個公道。

震威宮表示，水尾震威宮伏魔大帝開基祖廟，自1736年世鐘性祖先移居來台已經有300年歷史，以前在東螺，後來河水氾濫前後3遷，直到1978年才定居在水尾，鍾馗的身分與形象有驅邪、逐疫、祈福與求安等象徵，希望藉由不同的宗教文化，讓信徒以及民眾得到心靈寄託，也希望伏魔大帝的神威能保佑所有的村民平安。