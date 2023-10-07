雲林縣7日新增11例登革熱確定病例，分別為古坑鄉8例、斗六市1例，西螺鎮1例、二崙鄉1例，全縣累計已480例，其中二崙鄉首度出現確診個案，防疫人員持續進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時展開附近住戶健康監視、診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷。

雲林縣目前經疾管署確認確診已累計480例，其中古坑鄉371例最多，其次斗六市81例，另外斗南鎮6例、林內鄉6例、虎尾鎮6例、西螺鎮4例、莿桐鄉2例、台西鄉1例、大埤鄉1例、麥寮鄉1例、二崙鄉1例。全縣20鄉鎮市逾半已淪陷。

縣衛生局表示，雙十連假部分地區仍有降雨，請民眾特別留意家戶周遭環境整理，若要外出務必作好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。清除孳生源是防治登革熱最好方式，降雨過後請民眾務必注意環境清整。

衛生局指出，登革熱的症狀包含後眼窩疼痛、骨關節疼痛，皮膚紅疹、腹痛等，因早期症狀與新冠肺炎及流感相似，會出現突發性燒、頭痛等，故發病初期較難區分。提醒民眾如出現疑似症狀，請盡速就醫，並告知醫師相關活動史。