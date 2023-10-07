民眾黨總統參選人柯文哲拋出總統大選「藍白合」民調整合，國民黨總統參選人侯友宜7日在台中勤走行程，認為藍白合應是「志同道合」，共同理念要透明、清楚跟人民報告。民眾黨立委參選人蔡壁如說，整合過程難免要有起伏、波折，但還有很多時間。

民眾黨總統參選人柯文哲提出，希望藍白能以民調決定總統人選，並由輸家推派副手。對於國民黨未接柯文哲的「民調球」，民眾黨立委參選人蔡壁如說，「藍白合」目的就是為了贏，既然是「合作」就用大家最熟悉的方式來評估會不會贏，怎麼贏，選擇民調方式來評估是很好的方法。

蔡壁如直言，如果國民黨認為，自己擁有雄厚的組織實力，有14個縣市首長的資源，足以贏得2024的總統大選，她就不懂國民黨和民眾黨之間的合作基礎是什麼了。

有關政黨間合作該談什麼議題，蔡表示，大家都在同一塊土地上，都是為了人民的生活、經濟發展以及社會安全。在既有的政治體制的框架中，整合出未來的執政方向，而且，也符合選民的期待。