每個人對待情緒的處理態度不同，有些人個性外顯，喜怒哀樂一看便知，不過也有人較為內斂，不會輕易表現出真實情感。《搜狐網》運勢專欄就點名3生肖，習慣隱藏情緒，明明不開心也會假裝很快樂。

▍生肖鼠

生肖屬鼠的人能敏銳地感知到周圍人們的情感變化，因為擔心表露真實感受會使自己顯得脆弱可欺，所以習慣了隱藏自己的情感，並且善於傾聽別人的煩惱和憂慮。為了不給別人添麻煩，屬鼠者會掩飾自己的負面情緒，表現得樂觀堅強，也因為如此，內心經常感到孤獨和壓抑。

▍生肖兔

生肖屬兔的人溫和善良，習慣了把他人的需求放在自己的需求之上，加上能敏銳地感受到他人的情感，經常為了不讓別人擔心而掩飾自己的負面情緒，善於用微笑掩飾心中痛苦。雖然這樣的行為使屬兔者顯得善解人意，卻也常常因為過度壓抑，導致內心寂寥，只能獨自消化壞心情。

▍生肖羊

生肖屬羊的人善良敏感，由於渴望和諧的人際關係，害怕與他人發生爭執或衝突，因此常常假裝快樂來維持家庭和社交關係，面對不公也會選擇讓步，不會對外表達自己的不滿或不開心。然而長期假裝快樂，可能會導致他們內心變得更加焦慮和矛盾，因此必須學會坦承與他人溝通，尋求解決問題的方式。