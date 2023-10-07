台灣空手道女將辜翠萍，今天在杭州亞運55公斤量級連過三關闖進金牌戰，無奈碰到的是實力強悍的烏茲別克選手拉希莫娃，無論是攻擊或是防守，辜翠萍都不如對手，最終1比9敗下陣來，無法再圓金牌夢。

現年27歲的辜翠萍，成名很早，早在2014年仁川亞運會上就替中華隊奪得金牌，可惜卻在2018年的土耳其公開賽前沒有聽從教練的指示，導致過磅時體重超過而失格，辜翠萍也因為這樣而遭到教練拔除雅加達亞運會參賽資格。

緊接著辜翠萍又在2019年左腳阿基里斯腱斷裂，但辜翠萍沒有喪志，即便無法取得2021年東京奧運參賽門票，但這些年來的努力都看在眾人眼裡，今年2月「小清新」文姿云宣布高掛戰袍退休，辜翠萍再次重返亞運舞台。

今天辜翠萍在55公斤量級連續擊敗三位選手來到睽違9年的亞運金牌戰舞台，面對的是烏茲別克選手拉希莫娃，雙方一上來就展開激烈交手，不過拉希莫娃的攻勢相當凶悍，先以有效得分，然後後旋梯到辜翠萍頭部拿到3分，取得4比0領先優勢。

落後的辜翠萍企圖反撲，可惜防線再破，被踢中頭部，然後再被擊中身體，再比賽還剩下不到1分鐘的時候1比9，落後分數達到8分，比賽提前結束，辜翠萍眼角含淚吞敗。