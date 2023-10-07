近期國內查獲美豬混製火鍋肉未照實標示，引發「洗產地」爭議。儘管食藥署強調積極把關、國內2年多未驗出萊豬，但目前進口豬肉邊境比率僅20％到50％，難以消除民眾疑慮。食藥署長吳秀梅今天傍晚表示，即日起邊境恢復實施豬肉逐批檢驗，至少維持一季，視狀況做後續再做調整。

衛福部次長王必勝昨天（6）才在臉書發文表示，政府一直對進口豬肉積極把關，強調台灣沒有萊豬，更直言「鋪天蓋地而來的操作抹黑再次湧現」，呼籲民眾不要被操弄上當。但食藥署卻今天傍晚突然宣布，即日起邊境恢復實施豬肉逐批檢驗，似乎是有意平息輿論。

我國自110年1月1日訂定豬肉萊劑標準後，各國進口豬肉皆實施100％逐批查驗；去（111年）9月赴美查廠後，於今年1月1日起調整為加強抽批，抽驗比率為20到50％。吳秀梅表示，最近因為有廠商發生標示不實的行為，很多民眾會擔心進口豬肉可能含有萊劑，因此針對邊境部分加強，即日起恢復逐批檢驗。

吳秀梅指出，一般食品進口抽驗原則是，若有5批、3倍量合格，就會調降抽驗比率；但針對進口豬肉採專案方式，從加強抽批（20％到50％）提升為逐批檢驗（100％），至少會維持一季以上，後續再視情況做調整。

吳秀梅說，中央與地方衛生機關都秉持一貫合作的理念，持續努力來保障民眾的食安，110年迄今，在邊境及後市場的檢驗也都未驗出萊劑，請大家不要擔心；對於蓄意利用標示不實來謀利的廠商，嚴正譴責並移送檢調法辦。