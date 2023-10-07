112年國慶大會預演7日在總統府前舉行，東京農業大學第二高等學校吹奏樂部表演內容活潑又華麗。（中時姚志平攝）

雙十國慶將至，國慶籌備委員會今天下午在總統府前進行預演，象徵台日友好、有「翡翠騎士」稱號的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，以生動、活潑方式帶來灌籃高手、櫻桃小丸子等動漫組曲，吸引許多民眾觀賞、場面熱鬧。

立法院長游錫堃也透過臉書表示，為了慰勞遠道而來的東京農大二高學生，他特地準備國民飲料珍珠奶茶，讓學生們在辛勤練習後的休息時間可以品嘗，相信今年國慶當天，翡翠騎士一定會造成轟動，刮起炫風。

民國112年國慶主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，下午在總統府前舉行國慶大會預演；現場雖飄起小雨，但未澆熄民眾興致，許多人自備雨具、折疊板凳，在場邊搶先觀賞表演。

今年國慶大典共分為3大階段，今天分別是依照序幕暖場、國慶大會、主題表演等進行預演。

序幕暖場階段，先由建國高級中學樂旗聯隊演出「Home is where the heart is」，國防部心理作戰大隊、陸軍專科學校、陸軍特種作戰指揮部聯合演出「守護共好，We are the best」，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊表演「攜手齊心護民主、軍民同心衛家邦」，以及國立傳統藝術中心帶來「獅吼震雲端，群獅護台灣」。

特別的是，異於過去僅行進鼓隊單獨演出，今年三軍儀隊首度納入銅管，由30名官兵編成「行進鼓號樂隊」。

預演至國慶大會階段，當三軍樂儀隊演奏國歌時，1架CH-47SD契努克運兵直升機吊掛長18公尺、寬12公尺，等同約65坪大小的巨幅國旗，伴隨2架UH-60M黑鷹直升機飛越總統府上空，吸引現場許多民眾拿起相機捕捉畫面。

在主題表演階段，5架國機國造的勇鷹新式高級教練機衝場，接續是「翡翠騎士」演出「航海王」、「灌籃高手」、「櫻桃小丸子」等知名動漫樂曲。

昨天上午才結束期中考、隨即搭機於晚間抵達台北的東京農大二高學生們，今天下午以整齊劃一的動作及精神抖擻的燦爛笑容，讓現場觀眾感受到台日堅定友誼，以及學生們青春活力魅力。

預演至尾聲，國立體育大學帶來「青春奔放，卓越傳承」演出後，最後由AT-3雷虎小組施放彩煙衝場，為國慶預演劃下句點。（編輯：林克倫）1121007