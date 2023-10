112年國慶大會預演7日在總統府前舉行,東京農業大學第二高等學校吹奏樂部表演內容活潑又華麗。(中時姚志平攝)

雙十國慶將至,國慶籌備委員會今天下午在總統府前進行預演,象徵台日友好、有「翡翠騎士」稱號的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部,以生動、活潑方式帶來灌籃高手、櫻桃小丸子等動漫組曲,吸引許多民眾觀賞、場面熱鬧。

立法院長游錫堃也透過臉書表示,為了慰勞遠道而來的東京農大二高學生,他特地準備國民飲料珍珠奶茶,讓學生們在辛勤練習後的休息時間可以品嘗,相信今年國慶當天,翡翠騎士一定會造成轟動,刮起炫風。

民國112年國慶主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」,下午在總統府前舉行國慶大會預演;現場雖飄起小雨,但未澆熄民眾興致,許多人自備雨具、折疊板凳,在場邊搶先觀賞表演。

今年國慶大典共分為3大階段,今天分別是依照序幕暖場、國慶大會、主題表演等進行預演。

序幕暖場階段,先由建國高級中學樂旗聯隊演出「Home is where the heart is」,國防部心理作戰大隊、陸軍專科學校、陸軍特種作戰指揮部聯合演出「守護共好,We are the best」,國防部聯合樂隊暨三軍儀隊表演「攜手齊心護民主、軍民同心衛家邦」,以及國立傳統藝術中心帶來「獅吼震雲端,群獅護台灣」。

特別的是,異於過去僅行進鼓隊單獨演出,今年三軍儀隊首度納入銅管,由30名官兵編成「行進鼓號樂隊」。

預演至國慶大會階段,當三軍樂儀隊演奏國歌時,1架CH-47SD契努克運兵直升機吊掛長18公尺、寬12公尺,等同約65坪大小的巨幅國旗,伴隨2架UH-60M黑鷹直升機飛越總統府上空,吸引現場許多民眾拿起相機捕捉畫面。

在主題表演階段,5架國機國造的勇鷹新式高級教練機衝場,接續是「翡翠騎士」演出「航海王」、「灌籃高手」、「櫻桃小丸子」等知名動漫樂曲。

昨天上午才結束期中考、隨即搭機於晚間抵達台北的東京農大二高學生們,今天下午以整齊劃一的動作及精神抖擻的燦爛笑容,讓現場觀眾感受到台日堅定友誼,以及學生們青春活力魅力。

預演至尾聲,國立體育大學帶來「青春奔放,卓越傳承」演出後,最後由AT-3雷虎小組施放彩煙衝場,為國慶預演劃下句點。(編輯:林克倫)1121007