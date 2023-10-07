馬文君以3大說明回嗆鄭文燦並將「吃裡扒外」4字全數奉還。立委馬文君提供

行政院副院長鄭文燦幫民進黨總統參選人賴清德助選，影射指控立委馬文君「吃裡扒外」，馬文君下午3點回嗆，並將這4個字全數歸還，請鄭文燦「自己收下」，因為放眼當今政壇沒人比他更當起這4個字！

馬文君不客氣批鄭文燦，「這人一路走來，吃詐團的，喝財團的，連喝花酒都要江湖兄弟買單，還被法院認證；而扒的卻都是人民納稅錢，老百姓的皮。」

馬文君並針對鄭文燦出席賴清德造勢會，影射指控她「吃裡扒外」提出3點回應。她怒批，民進黨部分委員們瞎罵數日，都已經默默「下車」，鄭文燦姍姍來遲，竟然還在「跳針」錯誤資訊，「是不是不用騙術，就不會選？」

她聲明指出，國防部長邱國正已經證實，立法院國防外交委員會舉行機密會議，委員簽到取資料，就等同簽署保密切結，根本不需要另簽什麼保密協定。

其次，郭璽與韓籍顧問之間撕破臉後到處爆料，她收到爆料音檔立即請國防部檢視資料，卻得到「非機敏資料」，「屬廠商惡鬥」的回覆；她也立即行文法務部調查局偵辦，因該事涉韓籍人士以虛假經歷，設局詐騙中華民國政府，所以她也要求韓國駐台代表處調查，何錯之有？

馬文君說，倒是法務部調查局，屬行政院轄下，鄭文燦請先向社會大眾交代，調查局收到我行文告發，至今已逾20個月，為何仍無法查明真相？到底有沒有辦？

最後，馬文君也針對鄭文燦頻繁出入詐騙洗錢集團招待所，與詐諞首腦過從甚密，一一點出，包括「詐騙集團獵農地，鄭文燦市府隨即變更為捷運站址；詐騙集團首腦請託鄭文燦「提拔」某高階警官，已被列為瀆職被告偵辦；甚至最近鄭文燦又被指控協助財團獵地，三立花26億元買牧場，隨即變更地目可以蓋影城。」