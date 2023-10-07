基隆市知名風景區情人湖於上周湖面多設置了一個竹編裝置藝術，長長一條蜿蜒捲成一圈，由於解說放置較遠，遊客對於到底像什麼都有不同解讀，有認為是龍，也有認為是蛇。最後交通部觀光署北觀處揭曉答案，作品是「酒窩」，象徵對於大地與環境的微笑，不是龍也不是蛇的意象。

情人湖風景優美，是許多遊客假日的去處，近期湖面多增設了竹編藝術品，遊客經過都會多看上幾眼，猜不透是作品究竟是什麼。有一名遊客說，看起來像兩條蛇交纏，在海面上彎著身子，還可看到尾巴；但另一名遊客表示，他起比較像龍，但找不太到龍頭。

一名謝姓網友在臉書打趣説，經過的人有說是兩條蛇，也有說是龍，但怎沒龍頭？他聽到臉上覺得「三條線」，因為解說牌在比較編編的角落，所以沒有幾個人去看，大家狂猜是蛇、是龍，也不奇怪了。

北觀處表示，該作品其實是「酒窩」，由陳依慧所創作，主要要表達的是笑容，除了象徵藝術創作對大地環境的微笑，更代表旅人對台灣土地的微笑，「漩渦」的造型代表自然與人文的連接、融合，將展至明年2月29日。

日前交通部長王國材參加「福爾摩沙北海岸藝術季」開幕式，邀請7位國內外藝術家在觀音山、白沙灣、富貴角公園、朱銘美術館、法鼓文理學院、跳石瞭望平台與情人湖等7處風景觀光據點展出創作，10月1日起開展，展期6個月。

北觀處副處長游麗玉表示，藝術作品每個人的感受都各有不同，也各有不同的想像，有想像空間是很自然的，但為了讓民眾可更了解，會再和藝術家討論將解說牌放在較明顯位置，讓大家比較容易得知作者想表達的意境。