國慶連假第2天，交通部高速公路局預估明日國道全線有17條易壅塞路段，但無論是南向或整體的交通量，都比今日更低，路況相對好走。

高公局指出，明日上午易壅塞路段以南向為主，包括國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、圓山至大華系統、國3土城至關西、快官至霧峰、國5南港系統至頭城、國10鼎金系統至燕巢系統等，西部國道預計中午前可紓解，國5則塞到下午3時左右。

下午的易壅塞路段則轉為北向車流，包括國1苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國3關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興、國5宜蘭至坪林、國4潭子系統至豐勢、國10仁武至左營端等，西部國道塞到晚間8時前，國5則可能塞到晚間12時。

高公局表示，明日國道相關疏導措施包括匝道封閉、高乘載管制、單一費率、夜間0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲，民眾可多利用公共運輸，如自行開車請善用時間、空間分流，短途不上國道，南北長途利用台61線替代國1國3。