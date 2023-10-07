高雄三民區澄清路上一處燒肉店今天傍晚5點發生火警，驚動樓上連鎖健身房緊急疏散，濃煙造成燒肉店一名36歲梁姓員工輕微嗆傷，燒肉店林姓店長表示，其中一桌客人燒肉時火勢過大，竄進抽油煙機導致悶燒。

火警現場煙霧迷漫，在燒肉店樓上健身的民眾表示，健身到一半突然聞到燒焦味，接著就聽到健身房廣播疏散，到外面後發現燒肉店排風口冒出濃煙，後來整間店都布滿濃煙，甚至竄到一旁港式料理、連鎖漢堡店，還好疏散過程順利沒有人受傷。

三民二分局警方表示，燒肉店有1名36歲梁姓員工輕微嗆傷，自行逃出後送醫治療，初步研判疑似因顧客烤肉時，因肉質油量太大突然起火，導致抽油煙機冒煙。消防局說明，今天傍晚5點接獲燒肉店火警報案，派遣19車46人前往，火勢在5點47分完成撲滅，發生原因有待進一步調查釐清。

燒肉店林店長說，有看到一桌客人燒肉時火太大，竄進抽油煙機開始悶燒，立即與員工拿起滅火器滅火、關閉抽油煙設備並疏散客人，而嗆傷的梁姓員工負責關閉店內瓦斯、移動木炭等易燃物，在過程中嗆傷。

對於這次火警發生，林店長說有經過相關訓練，讚店內員工反應得當，初判僅造成抽油煙設備毀損，所幸沒有造成更大傷害。