外媒引述消息人士指出，能源巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）即將與頁岩油商Pioneer Natural Resources達成收購協議，交易價碼上看600億美元，將成為今年規模最大的收購案，並重塑美國石油產業。

根據熟知內情人士表示，若兩家公司協商順利，最快將在未來幾日內達成協議。埃克森美孚與Pioneer對此消息不予置評。

2022年的紀錄性獲利讓埃克森美孚手上握有充足銀彈，該公司正在開發可拓展西德州頁岩油業務的選項。收購市值500億美元的Pioneer將讓埃克森美孚在石油充沛的美國二疊紀盆地（Permian Basin，又名西德克薩斯盆地，West Texas Basin）位居領導地位，埃克森美孚將二疊紀盆地視為是成長計畫的關鍵。

Pioneer則是二疊紀盆地的第三大石油生產商，僅次於雪佛龍（Chevron）和康菲石油公司（ConocoPhillips）。這起交易是埃克森美孚繼1999年與美孚（Mobil）合併後最大的併購交易，也是執行長伍茲（Darren Woods）的第二起大型交易，該公司甫於數個月前斥資49億美元，收購二氧化碳運輸管線營運商Denbury。

埃克森美孚與Pioneer的交易規模將讓近年的重量級收購案相形失色，超越西方石油（Occidental Petroleum）在2019年以380億美元收購阿納達科石油公司（Anadarko Petroleum），以及埃克森美孚在2020年以逾300億美元將XTO能源公司納入麾下。

拜全球經濟體解封後對石油和天然氣需求強勁所賜，埃克森美孚2022年獲利創下557億美元紀錄，年底時帳上現金高達296億美元。艾克森美孚藉由庫藏股計畫和發派股息將現金回饋給股東，同時矢言謹慎開支。