初孟軒（左起）、夏騰宏、王渝屏、宋柏緯出席《環南時候》首映。（高雄市電影館提供）

高雄電影節今（7日）於高雄市總圖正式開幕，本屆主題「耽美主義」台灣代表片《環南時候》，導演李鼎攜演員宋柏緯、夏騰宏、初孟軒、王渝屏、王庭勻和余晉齊聚高雄，片中宋柏緯與初孟軒共譜曖昧情，不少養眼畫面讓人看了臉紅心跳，如澡堂一起洗澡的畫面和「畫臉譜」，初孟軒坦言當時臉很靠近宋柏緯，真的有被他迷濛的眼神電到，「他很專心拿畫筆畫我的臉時，眼神像把我看穿，讓人真的會想要靠近他」。

該片以「環南市場」為發想，打造一段關於90年代男生情感與時間交錯的美麗青春時光。宋柏緯、夏騰宏、初孟軒、王渝屏在片中組成「環南四少」，3男1女促成血氣方剛的狂情愛戀，初孟軒和宋柏緯在片中多場親密動作撩動人心，其中一幕洗澡橋段，宋柏緯、夏騰宏、初孟軒全裸演出，露出結實屁股蛋，初孟軒更用宋柏緯的身體教夏騰宏如何洗澡，3人雖然有做防護措施，但初孟軒在拍攝時一度快掉下來讓他非常緊張，幸好最後重新調整後才沒走光。

除了撩動人心的男男戀，初孟軒在片中飾演橄欖球主將，在拍攝前練習時不小心被衝過來的橄欖球同學撞到受傷，從那天後他身體有點失去平衡，但自己渾然不知，所以當時拍攝一直是迷茫的狀態，意外完美呈現渙散放電的眼神。此外，宋柏瑋和初孟軒為了一幕打架劇情，在13、14度的低溫下拍攝，形容「每個人在地上抖到不行」，只能拿雨衣和便當的鋁箔紙包裹身體互相取暖。

導演李鼎透露，完全沒有經過選角徵選，一開始便選定宋柏瑋和夏騰宏，2人私下感情相當好，片中則是飾演穿越時空的父子，宋柏瑋透露，原本想挑戰夏騰宏的角色，但因為最終選定的角色是夏騰宏演他兒子，搞笑直呼「他會叫我爸，我覺得太棒了，一定要好好把握這機會」。而與他有不少親密對手戲的初孟軒其實是宋柏瑋「欽點」推薦，透露自己認識初孟軒是看到他在《天橋上的魔術師》，片中的鋼管舞表現讓宋柏瑋超驚艷，馬上向導演李鼎推薦，拍攝結果也確實很有火花。

夏騰宏和王渝屏在片中跨越時空談起老少戀，兩人也是認識多年的好友，因此默契絕佳，王渝屏也是夏騰宏推薦給李鼎的人選，沒想到李鼎老早就有意選擇王渝屏，相當湊巧。王渝屏在片中從青年演到中年，造型上並無太大差異，不過她靠著姿態和眼神成功詮釋不同年齡女性的魅力，明天正好是她生日，王渝屏也預計在高雄度過難忘的生日。