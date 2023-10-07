自從2014年仁川亞運奪金之後，辜翠萍7日在杭州亞運空手道女子55公斤級金牌戰，最後以1比9敗給烏茲別克女將拉希莫娃摘銀，她在賽後樂觀表示，「這面相隔9年的銀牌，代表我不放棄感覺，也謝謝自己堅持到底，希望3年後名古屋亞運再見！」

辜翠萍表示，真的很可惜，差一點就有機會奪金，其實比賽過程她感覺狀態很好，「可能是太謹慎了，作動作都被對手猜到，反正就是輸了！跟9年前奪金時相比，當時我就是初生之犢不畏虎，現在就是成熟一點，賽前也跟教練仔細討論對方打法。」

在這9年當中，辜翠萍經歷因為體重控制問題無緣雅加達亞運，還在2019年遭遇阿基里斯腱斷裂，如今她都一一克服，且重新回到杭州亞運摘銀，「過去9年我的成績低落，感謝南投基層教練對我從未放棄過，還不斷鼓勵我，告訴我還不到時候退出。」

回憶這9年當中最辛苦的時刻，辜翠萍強調應該是在2019年阿基里斯腱斷裂的時候，「當時感覺就像第一次學走路，還要調整腳踝角度，感謝長庚醫療團隊與國訓中心的照顧，當然還有國家提供支援，也謝謝我的所有教練，還有我的母校北市大。」

辜翠萍的下一步，就是回台備戰台南全國運動會，接著就是世界盃了，「世界盃我會全力以赴，畢竟我已經期待很久了，目標就放在前3名。」