針對2024總統大選「藍白合」議題，民眾黨總統參選人柯文哲建議進行5次民調，輸的一方則成為輸方的副手。傳前高雄市長韓國瑜將扮演「桶箍」角色，協助整合藍白營。前立委郭正亮認為，韓國瑜若要參與，要有一個授權過程，不然藍營太複雜了，真的不知道誰代表國民黨。

針對藍白合，郭正亮今(7日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，藍白雙方要儘快見面，因為11月20日，距離現在大概40天，時間很緊，因為不可能談1次就有結果。按照侯友宜、國民黨主席朱立倫、國民黨，給人家的感覺就是要政黨合作，那就不會只針對總統選舉，會比較全面性的談，

郭正亮接著指出，對於一些政策共同目標的列舉，國民黨跟柯文哲應該都蠻在意的。比如立法院要怎麼合作、人事上要怎麼配合、選舉要如何造勢，這些都要談，這要及早見面，估計要有2、3次，才會有最後完整的結果。

郭正亮覺得，藍白雙方見面最重要，有一些話比較好講，而且一定要閉門談，更重要的是一對一談，連幕僚都不要在現場；國民黨是不是只有國民黨總統參選人侯友宜一個人，是不是國民黨主席朱立倫也要一起來？有人提到韓國瑜，不過，韓國瑜若要來，要先有一個授權過程，不然藍營太複雜了，真的不知道誰代表國民黨，這樣才會有一個結果。

郭正亮點出，柯文哲一翻兩瞪眼的就只有民調，坦白講，柯文哲也只能這樣提，因為民調是他唯一的籌碼 ，他個人最有利的因素也就只有民調；而國民黨則需要民眾黨的票。 《美麗島》的民調剛出來，柯文哲跟侯友宜剛好交叉，柯上去、侯就下來了。最近侯友宜又沒有做錯事， 也就是藍白合這件事耗著，有些民眾會情緒性反彈，但並不是他們不喜歡侯友宜，而是他們會覺得怎麼搞到現在還談不出來。