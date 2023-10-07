小犬颱風重創蘭嶼，台東縣內3家貨船業者共體時艱，承諾載運至蘭嶼的救災物資不計算運費。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

小犬颱風重創蘭嶼，台東縣政府緊急協調貨船業者，力保離島物資運送不中斷，縣內3家貨船業者共體時艱，免計運送救災物資運費；另外，由於開元港近百艘船筏翻覆、沉沒，目前暫以舊港進出，農業處預計13日清理完畢客貨輪航道。

台東縣小犬颱風應變中心第3次工作會報於今上午召開，消防局台東大隊長林信宏蘭嶼災損報告，風災受損初估近百餘艘翻覆或沉沒，造成船舶進出停靠及漁船生計問題，亟須更多大型機具持續降沉船拖吊清除航道，目前船隻以舊開元港進出。

台東縣農業處表示，10月10日前開放民眾自行打撈，10月11日起，縣府委託的挖土機、吊車、潛水人員等將接手清除港區水面上及水面下的沉船、廢棄物，預訂3天內將客貨輪進出港所需使用的航道及迴轉區清理完畢，盡量努力在10天內將港區全數清理完畢，讓吊起後、陸續修復的船隻可以使用。

台東縣長饒慶玲表示，縣內3家貨船業者已承諾載運至蘭嶼的救災物資都不用計算運費，目前第1批支援人力已抵達開始作業，後續貨輪、客輪甚至海巡艇將陸續將裝載人、機、物資和必要裝備投入救災行列。